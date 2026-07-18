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РФ посреди дня ударила реактивным дроном по объекту инфраструктуры: есть жертвы, в городе спасательная операция
Кривой Рог находился под вражеской атакой. По последним данным, есть жертвы.
Сегодня, 18 июля, россияне ударили по Кривому Рогу ударными беспилотниками.
О последствиях сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.
«Российский враг атаковал реактивным шахедом объект инфраструктуры. Есть пострадавшие. Начинаем аварийно-спасательную операцию. К сожалению, один человек погиб», — отметил он.
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Днем, 18 июля, в Харькове и Сумах произошли мощные взрывы, а в Чернигове есть попадание.
В Чернигове было зафиксировано падение дрона. Была повреждена территория гаражного автокооператива.
Кроме того, российский дрон попал в пассажирский поезд в Запорожье. Обошлось без жертв благодаря оперативной эвакуации. В Запорожье людей доставят специальными автобусами, организованными совместно с ОВА.