РФ посреди дня ударила реактивным дроном по объекту инфраструктуры: есть жертвы, в городе спасательная операция

Кривой Рог пережил атаку / © Associated Press

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Сегодня, 18 июля, россияне ударили по Кривому Рогу ударными беспилотниками.

О последствиях сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.

«Российский враг атаковал реактивным шахедом объект инфраструктуры. Есть пострадавшие. Начинаем аварийно-спасательную операцию. К сожалению, один человек погиб», — отметил он.

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Днем, 18 июля, в Харькове и Сумах произошли мощные взрывы, а в Чернигове есть попадание.

В Чернигове было зафиксировано падение дрона. Была повреждена территория гаражного автокооператива.

Кроме того, российский дрон попал в пассажирский поезд в Запорожье. Обошлось без жертв благодаря оперативной эвакуации. В Запорожье людей доставят специальными автобусами, организованными совместно с ОВА.

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