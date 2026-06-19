РФ посреди вечера ударила по областному центру: что известно о "прилете"

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В Киевском районе Харькова российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара погиб один человек, еще один — получил ранения.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По словам Терехова, водитель получила ранения, а ее пассажир погиб.

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Начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что погибшему пассажиру было 48 лет. 38-летняя водитель госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

«Наши экстренные службы — на месте. Продолжается ликвидация последствий обстрела», — отметил Синегубов.

К слову, украинские власти предупреждают о возможных российских атаках на объекты критической водной инфраструктуры в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе. Президент Зеленский и эксперты отмечают, что РФ может бить по насосным станциям и дамбам. Коммунальщики заявляют, что у системы есть определенный запас прочности, а города уже готовят планы действий на основе опыта Николаева. Однако население призывают иметь дома запас воды.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, в течение последних двух суток российская армия наносит непрерывные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, используя дроны и артиллерию. В результате атак на ряде объектов возникли пожары, энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.

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Также, в пятницу, 19 июня, Россия атаковала Сумы дронами типа Италмас, Молния и FPV. Враг попал в жилые дома и объекты городской инфраструктуры. Повреждены окна, крыши зданий и ограды. По предварительным данным, обошлось без потерпевших.

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