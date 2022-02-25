РФ построила понтонный мост через Припять: на спутниковых снимках видна техника

РФ построила понтонный мост через Припять: на спутниковых снимках видна техника

Мост – через Припять на границе с Беларусью.

На реке Припять возник понтонный мост, по которому движется русская техника.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Capella Space, пишет CNN.

Отмечается, что место расположено в зоне отчуждения на территории белорусского Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Дорога от него ведет к Чернобыльской АЭС.

Снимки сделали около 22:00 по киевскому времени в четверг, 24 февраля. Сообщается, что в 1,5 км от понтонного моста, возле заброшенной белорусской деревни Довгляды, скопились десятки единиц техники.

Фото Capella Space

Как сообщалось, в Офисе президента сообщили, что российские ДРГ хотели устроить диверсию на Чернобыльской АЭС.

Впрочем, впоследствии произошел захват АЭС. Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты электростанции.

Персонал станции находится в заложниках. Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы. В каком состоянии сейчас объекты ЧАЭС и хранилище ядерного топлива пока неизвестны, сообщают в офисе президента.