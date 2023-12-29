РФ потеряла доминирование в Черном море после усиления украинских атак — Bloomberg

Россия базирует свой Черноморский флот в Крыму 240 лет. Теперь президент Владимир Путин рискует потерять флагманский военно-морской центр, поскольку Украина ужесточает атаки на оккупированном полуострове.

Об этом пишет Bloomberg.

Нападения заставили Россию отвести свои корабли дальше от опасности, спустя почти десять лет после того, как Путин аннексировал Крым с целью сохранения присутствия там флота, поскольку Киев приближался к США и Европе.

Украина выгнала флот из Крыма

"Ни один крымский порт больше не безопасен для российских военных кораблей", — заявил директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Украина "фактически выгнала флот из Крыма". Россия наносит удары по украинским городам через несколько дней после удара военного корабля в Крыму", — сказал он.

Последняя атака крылатой ракетой нанесла ущерб крупному российскому десантному кораблю в восточном крымском порту Феодосия во вторник. В общей сложности Россия потеряла по меньшей мере 20 судов, включая военные корабли, подлодку и десантный катер, когда Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года, согласно данным Вооруженных сил Украины и независимым оценкам разведывательного издания Oryx с открытыми источниками.

Прорыв в Крыму дает Украине хорошие новости после того, как ее долгожданное контрнаступление на суше не смогло вытеснить российские войска с оккупированной территории на востоке и юге страны.

Атаки усилили давление на российскую оборону на полуострове, а также на линии поставок ее войск на оккупированном юге Украины, они, вероятно, будут иметь ограниченное влияние на развитие боевых действий, потому что бои на суше в основном зашли в тупик.

Однако успехи Украины на море тем более заметны, что у нее нет собственных военных кораблей. Он бросает вызов морскому преимуществу России, используя ракеты и беспилотные морские беспилотники.

Украинские атаки заставили Россию принять "более постоянную схему базирования вдоль восточного побережья Черного моря, поскольку она перемещает активы из Крыма", говорится в отчете Вашингтонского института изучения войны.

Украина сломила попытки Кремля заблокировать экспорт

Поставки британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp помогли Украине склонить весы в свою пользу, позволив ей уклоняться от противовоздушной обороны для нанесения точных ударов по российским целям.

Также читайте Массированный ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло

Рейды оказались настолько эффективными, что помогли Украине взломать попытки Кремля заблокировать экспорт зерна через Черное море после того, как Москва в июле отказалась от соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции, которое обеспечивало безопасный проход для кораблей. С августа Украина переправила через проход 10 млн. тонн товаров, преимущественно зерна.

Российский флот не в состоянии действовать

"Русский флот "больше не в состоянии действовать в западной части Черного моря", — заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 октября, назвав это "историческим достижением" для своей страны. "Хотя украинские силы еще не установили полный огневой контроль над Крымом и его водами — это только вопрос времени", — сказал он.

Наиболее резонансной потерей явилось затопление флагманского российского ракетного крейсера "Москва" в апреле прошлого года. Украина заявила, что ее ракеты "Нептун" атаковали корабль, затонувший после вспышки пожара. Россия тогда утверждала, что судно затонуло при штормах, хотя видео в социальных сетях противоречило этому объяснению.

Также читайте Массированный ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло

Мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с Крымом и используемый для пополнения оружия Москвы, был атакован дважды, в октябре прошлого года и в июле. В сентябре Украина ударила по еще одной верфи на западном побережье Крыма, пострадав два корабля ВМС.

В сентябре она обстреляла крылатыми ракетами штаб Черноморского флота России в крымском Севастополе, нанеся значительный ущерб и заставив Россию передислоцировать суда в другие порты, включая Феодосию и Новороссийск.

Кремль не потерял значения удара по Феодосии, который через несколько часов сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о повреждении десантного корабля. Нападение произошло спустя день после того, как Путин посетил церемонию поднятия флага трех новых военных судов в Санкт-Петербурге в рамках кораблестроительной программы, которая, по его словам, направлена на «фундаментальное повышение военно-морской мощи России во всех стратегических областях».

Россия не комментировала местонахождение своего Черноморского флота, хотя спутниковые снимки показали, что суда, вероятно, переместились из Севастополя после удара по штабу.

Напомним, корабли убрали из бухты через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.