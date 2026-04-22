РФ повторно ударила по большому городу: гремят взрывы

Последствия атаки уточняются.

© Associated Press

В среду, 22 апреля, в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

На событие отреагировала исполняющая обязанности городского головы и секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. Она обратилась к горожанам через свой официальный Telegram-канал с призывом.

«Находитесь в безопасных местах!» — написала Харченко.

К слову, это уже второй удар за утро.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в 05:26 сообщил, что в результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб.

«Еще один человек получил ранения», — говорится в сообщении.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, 22 апреля российские дроны атаковали сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе и портовую инфраструктуру Одессы.

В результате удара по железной дороге погиб помощник машиниста, еще одного работника с ранениями госпитализировали. Во время атаки на путях находился поезд с электровозом.

Кроме того, в Одессе вражеские беспилотники попали в объекты портовой инфраструктуры. После ударов возникли пожары, повреждены причалы, склады, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов. Обошлось без пострадавших.

К слову, утром 22 апреля российские войска атаковали Днепр, в результате чего в городе вспыхнули несколько пожаров.

После взрывов в одном из районов зафиксировали задымление. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что возгорание возникло на территории частного дома после падения обломков вражеского беспилотника типа «Шахед».

