РФ пойдет войной на НАТО: Зеленский в очередной раз призвал лидеров альянса закрыть небо над Украиной

РФ пойдет войной на НАТО: Зеленский в очередной раз призвал лидеров альянса закрыть небо над Украиной

Российские ракеты полетят в сторону НАТО. Это вопрос времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к лидерам НАТО с просьбой закрыть небо.

"В прошлом году я предупреждал: если против РФ не будет жестких превентивных санкций – она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, то российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", – написал он в соцсети.

Напомним, по предварительным данным, в результате вторжения России в Украину пострадали 18 миллионов человек, 6,7 миллиона из которых являются внутренне перемещенными лицами. С начала полномасштабной войны из Украины уехали почти три миллиона человек.

Соответствующие данные обнародовало Бюро ВОЗ в Украине.

"Многие дистрибьюторы не работают, а некоторые запасы недоступны из-за военных действий, запасы медикаментов заканчиваются, а больницам сложно оказать всю необходимую помощь больным и раненым.