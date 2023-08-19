РФ "поздравила" Хмельницкую область со Спасом: что известно о последствиях вражеской атаки

В результате атаки две женщины ранены, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Сегодня ночью, 19 августа, во время воздушной тревоги, российские оккупанты снова нанесли удары по Хмельницкой области.

Об этом рассказал заместитель начальника местной ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

В результате атаки две женщины ранены обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

"Оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага", – заверили в ОВА. Других деталей о ночной атаке не сообщили.

Напомним, что в эту ночь Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области раздавались взрывы, в регионе работали силы и средства ПВО.

Этой ночью, 19 августа, россияне совершили очередную воздушную атаку по территории Украины. Из района Курска оккупанты выпустили 17 ударных дронов. Воздушные силы сбили 15 из них.

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