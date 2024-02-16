"РФ презирает жизнь и ничего не научилась": Зеленский ответил "историку" Путину

Глава дежавы подчеркнул, что Украина никогда не хотела продолжающейся сейчас войны.

Президент РФ Владимир Путин недавно уже в очередной раз издал псевдоисторический бред об истории Украины. Впрочем, происходящее — это битва не просто между странами или идеологиями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Сети.

"В ее основе — борьба двух сторон человеческой души. Уважающей жизнь и воспринимающей других наравне с собой, уважающей только себя, и любого другого рассматривающего как угрозу", — говорит Зеленский.

Глава дежавы подчеркнул, что Украина никогда не хотела продолжающейся войны и которая "кажется анахронически неуместной в 21 веке, напоминая 19 или даже 18 век".

Также читайте У Зеленского рассказали, причастна ли РФ к забастовке поляков на границе

"Неспровоцированная и преступная российская агрессия — это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и ничего не научилась по истории, хотя любит об истории вспоминать", — добавил Зеленский.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону, в котором почти пол часа рассказывал вымышленную "историю Украины ", сыпал обвинениями в адрес НАТО, заявил о готовности продолжать войну и одновременно – готовность к переговорам, а также рассказал, как упрекал президента Украины Владимира Зеленского за "поддержку нацизма".

Читайте также: