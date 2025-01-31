РФ приближается к ключевому украинскому городу: Reuters о серьезной угрозе

Покровск – как ключевой автомобильный и железнодорожный узел, рискует быть отрезанным.

Войска РФ постепенно сжимают кольцо вокруг города Покровска в Донецкой области, которое является важным логистическим центром. Впрочем, основные пути его снабжения оказались под угрозой.

Об этом говорится в материале Reuters.

Российские войска обходят юг Покровска. Этот ключевой автомобильный и железнодорожный узел рискует быть отрезанным. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, возможное окружение или захват города может дать России преимущество для дальнейших атак в разных направлениях на востоке.

За последние несколько дней оккупационные войска подошли к критически важной автомагистрали, проходящей через всю Украину с востока на запад. Из-за постоянных угроз обстрелов большинство транспорта теперь использует объездные маршруты для безопасного доступа в Покровск. В последние дни российские силы достигли главной железнодорожной ветви, ведущей в город из ключевого логистического узла – Днепра.

"В целом ситуация сложная. Враг постоянно атакует пехотой", — сообщил "Феникс", заместитель командира 59-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, обороняющей Покровское направление.

По его словам, захватчики имеют значительное численное преимущество, атакуют малыми группами и умело используют рельеф местности и плохую видимость во избежание ударов беспилотников. Что больше – захватчики готовы к большим потерям.

"Днем и ночью они двигаются вперед", — сказал Феникс.

Reuters отмечает, что Покровск – это важный центр для снабжения украинских войск на большой линии фронта. Впрочем, в последние месяцы угроза российской артиллерии и беспилотников ограничила эту функцию.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне Майкл Кофман заявил, что захват Покровска может позволить России осуществить дальнейшее продвижение.

"Это настраивает российские силы на потенциальное продвижение в Днепропетровскую область... Для линии фронта они строят и ремонтируют железнодорожные линии. Тогда они могут повысить свою логистику, и это позволит им продвигаться дальше на запад", — пояснил эксперт.

До границы Днепропетровской области, граничащей с Покровским, российским войскам остается примерно пять километров. Впрочем, она не входит в четверку регионов, которые Россия официально заявила как свои.

Смена тактики

Спикер украинских военных Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются обойти Покровск с запада. Это отличается от предыдущих атак РФ на города, где использовались прямые штурмы и уличные бои. По его словам, это может быть связано с тем, что "в первый раз они начали экономить свою живую силу.

Трое военных экспертов, с которыми общался Reuters, считают, что после захвата города Россия может действовать по двум основным направлениям:

Продвигаться к западу в сторону малонаселенных равнин Днепропетровской области, где отсутствуют значительные укрепления. Двигаться на север через густую сеть промышленных городов, что усложнит продвижение, но создаст угрозу для Краматорска и Славянска – крупнейших подконтрольных Украине городов в Донецкой области.

Также издание напоминает, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем стратегического командования, которое контролирует значительную часть фронта, в частности Покровск.

"Он уважаемый командир, и его назначение может привести к улучшению командования и контроля, а также к лучшей координации между подразделениями на передовой, что оставалось вызовом для Украины в течение последнего года", — высказался старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли.

Россия использует в Покровском направлении тактику малых штурмовых групп, продвигающихся по населенным пунктам и лесополосам. Кроме того, говорит Трегубов, недавно оккупанты начали применять новую методику, отправляя отряды по три-четыре солдата для установления противотанковых мин и организации засад. Впрочем, по словам Феникса, общая интенсивность атак за последний месяц несколько снизилась, а использование российской артиллерии стало менее массированным, чем полгода назад.

В свою очередь аналитик финской Black Bird Group Паси Паройнен подчеркнул, что Украине сложно противостоять российским атакам, поскольку недостаток военнослужащих не позволяет полностью закрыть фронт.

"В украинских подразделениях просто кончается пехота", — констатировал он.

Напомним, военный Кирилл Сазонов сообщил, что у Покровска 50-70 тыс. россиян, враг опрокидывает новые подразделения. Этот участок фронта на Донетчине является приоритетным.

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