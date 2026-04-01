РФ придумала "гибель" украинского военного в ОАЭ: как разоблачили ложь

РФ использовала ИИ, чтобы «омолодить» погибшего волынского героя для фейка об ОАЭ

Российская пропаганда придумала фейк о гибели украинского военного на Ближнем Востоке, в ОАЭ.

На циничную ложь кафиров обратил внимание Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты использовали реальное фото украинского защитника из Волыни Николая Сищика, погибшего в бою за Украину в июле 2024 года в Донецкой области.

«С помощью искусственного интеллекта враг омолодил лицо погибшего военного и сменил имя, пытаясь выдать его за жертву удара в ОАЭ», — отметили в Центре.

Там объяснили, что цель подобных фейков — дискредитация международного сотрудничества Украины путем создания иллюзии «пустых потерь».

Кто такой Николай Сыщик

Как отмечает Луцкий городской совет, младший сержант Николай Сищик 1981 года рождения погиб в районе населенного пункта Победа Донецкой области 18 июля 2024 года.

Николаю Сыщику было 43 года. В армии он служил в должности наводчика механизированного отделения.

Фейк с якобы ударом Ирана по украинцам в ОАЭ

Напомним, 28 марта Иран заявил, что якобы уничтожил склад противодронных систем с украинцами в Дубае, где находился 21 украинец.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что это заявление иранского режима — сплошная ложь, вроде российских информационных «вбросов».

Впоследствии президент Зеленский лично опроверг информацию о якобы ударе по украинскому складу противодроновых систем в Дубае.

Ранее Зеленский заявлял, что украинские эксперты уже несколько недель работают за рубежом и усиливают систему защиты в Объединенных Арабских Эмиратах.