РФ приглашает иностранных журналистов в Покровск: эксперт объяснил, какая цель врага

Покровск / © Getty Images

Россияне заявили, что готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов в районе Покровска, чтобы обеспечить проезд для иностранных журналистов. Это свидетельствуют об одном — проблемах окупантов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Путин пытается взять оперативную паузу

Как отмечает Свитан, попытка взять оперативную паузу не имеет ничего общего с шагом для прекращения наступления. Пока у россиян возникла критическая потребность взять оперативную паузу даже на несколько часов. К примеру, для подтягивания новых резервов.

«Главный запрос — пауза. Значит, враг встрял в какую-нибудь авантюру», — подчеркнул он.

Эксперт объясняет: российский диктатор пытается спасти свои войска, оказавшиеся в Мирнограде и Покровске.

«Пока они там застряли, но во время паузы из них враг может создать оперативные группы», — говорит Свитан.

В Мирнограде и Родинском армия РФ столкнулась с проблемами, и Путни хочет их решить.

Что касается ВСУ, добавил полковник запаса, то наши бойцы должны найти и надавить на слабые места окупантов в этом направлении. Он призывает также не поддаваться провокациям и предложениям со стороны Кремля.

Напомним, ситуация в Покровском направлении остается сложной и динамичной. Так благодаря успешным контрдействиям украинские военные смогли улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города.

Известно, что в Покровске увеличивается количество штурмовых групп — для этого используют диверсифицированные способы перемещения личного состава. Кроме того, ВСУ прилагают усилия для блокирования логистики врага с последующим ее перерезанием. .За последнюю неделю в Покровске уничтожено 85 россиян

«Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет», — отметили в корпусе.