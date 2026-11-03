РФ приготовила по области на западе Украины: "прилет" по энергетике – первые детали

Российская атака на энергетику / Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

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Во время массированной атаки в ночь на 3 ноября российская армия нанесла удар по Ровенской области. В результате была повреждена подстанция «Укрэнерго».

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

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«В результате ночной атаки на Ровенщину повреждения получила одна из подстанций „Укрэнерго“, — говорится в коротком заявлении.

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Атака на энергетику Украины 3 ноября — последствия в областях

Утром 3 ноября россияне нанесли массированный удар по Днепру, использовав ракеты и беспилотники. В городе повреждены ТЭЦ, жилые дома, инфраструктура, административные здания, больница и отдел полиции. Сейчас известно о 15 пострадавших. Чрезвычайники спасли из-под завалов девять человек.

Оккупанты атаковали Черкасскую, Житомирскую и Винницкую области. В Черкасской области в результате повреждены линии электропередач, жилые дома, нерабочее предприятие, пострадали два человека. В Житомирской области враг попал по энергетике, из-за чего без света остались более 180 тыс. абонентов в около 130 населенных пунктах. В Винницкой области из-за повреждений энергообъектов и линий электропередач обесточено большинство населенных пунктов.

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