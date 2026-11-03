ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3943
Время на прочтение
1 мин

РФ приготовила по области на западе Украины: "прилет" по энергетике – первые детали

Под прицелом оккупантов оказался объект энергетической инфраструктуры Ровенщины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Российская атака на энергетику / Иллюстративный коллаж

Российская атака на энергетику / Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Во время массированной атаки в ночь на 3 ноября российская армия нанесла удар по Ровенской области. В результате была повреждена подстанция «Укрэнерго».

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

«В результате ночной атаки на Ровенщину повреждения получила одна из подстанций „Укрэнерго“, — говорится в коротком заявлении.

Атака на энергетику Украины 3 ноября — последствия в областях

Утром 3 ноября россияне нанесли массированный удар по Днепру, использовав ракеты и беспилотники. В городе повреждены ТЭЦ, жилые дома, инфраструктура, административные здания, больница и отдел полиции. Сейчас известно о 15 пострадавших. Чрезвычайники спасли из-под завалов девять человек.

Оккупанты атаковали Черкасскую, Житомирскую и Винницкую области. В Черкасской области в результате повреждены линии электропередач, жилые дома, нерабочее предприятие, пострадали два человека. В Житомирской области враг попал по энергетике, из-за чего без света остались более 180 тыс. абонентов в около 130 населенных пунктах. В Винницкой области из-за повреждений энергообъектов и линий электропередач обесточено большинство населенных пунктов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie