РФ приготовила по заправке в Запорожье: погиб мужчина и 18-летняя девушка

В Запорожье вражеский дрон попал в гражданскую заправку, унеся жизни двух человек и ранив еще девять горожан.

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В Запорожье российский беспилотник ударил по территории АЗС, в результате чего два человека погибли, еще девять ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, повреждены находившиеся на АЗ авто. Ранения получили девять гражданских, в том числе восьмилетний мальчик.

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К сожалению, два человека — 18-летняя девушка и 41-летний мужчина — погибли.

Напомним, 5 июля власти предупредили, что в ближайшее время РФ будет бить по АЗС в Сумской области и в нескольких других областях.

Ранее во французском издании Le Monde сообщили, что Москва развернула масштабную охоту на украинскую топливную логистику — за последние два месяца более 150 АЗС стали мишенями для вражеских беспилотников.

Командир 422 полка беспилотных систем Николай Колесник рассказал, что еще полтора месяца назад он запретил солдатам своего полка какие-либо встречи на автозаправочных станциях вблизи линии фронта.

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