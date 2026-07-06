ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

РФ приготовила по заправке в Запорожье: погиб мужчина и 18-летняя девушка

Среди пострадавших восьмилетний мальчик, а жертвами вражеской атаки стали 18-летняя девушка и 41-летний мужчина.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
В Запорожье вражеский дрон попал в гражданскую заправку, унеся жизни двух человек и ранив еще девять горожан.

В Запорожье вражеский дрон попал в гражданскую заправку, унеся жизни двух человек и ранив еще девять горожан.

В Запорожье российский беспилотник ударил по территории АЗС, в результате чего два человека погибли, еще девять ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, повреждены находившиеся на АЗ авто. Ранения получили девять гражданских, в том числе восьмилетний мальчик.

К сожалению, два человека — 18-летняя девушка и 41-летний мужчина — погибли.

Напомним, 5 июля власти предупредили, что в ближайшее время РФ будет бить по АЗС в Сумской области и в нескольких других областях.

Ранее во французском издании Le Monde сообщили, что Москва развернула масштабную охоту на украинскую топливную логистику — за последние два месяца более 150 АЗС стали мишенями для вражеских беспилотников.

Командир 422 полка беспилотных систем Николай Колесник рассказал, что еще полтора месяца назад он запретил солдатам своего полка какие-либо встречи на автозаправочных станциях вблизи линии фронта.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie