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РФ приготовила по заправке в Запорожье: погиб мужчина и 18-летняя девушка
Среди пострадавших восьмилетний мальчик, а жертвами вражеской атаки стали 18-летняя девушка и 41-летний мужчина.
В Запорожье российский беспилотник ударил по территории АЗС, в результате чего два человека погибли, еще девять ранены.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, повреждены находившиеся на АЗ авто. Ранения получили девять гражданских, в том числе восьмилетний мальчик.
К сожалению, два человека — 18-летняя девушка и 41-летний мужчина — погибли.
Напомним, 5 июля власти предупредили, что в ближайшее время РФ будет бить по АЗС в Сумской области и в нескольких других областях.
Ранее во французском издании Le Monde сообщили, что Москва развернула масштабную охоту на украинскую топливную логистику — за последние два месяца более 150 АЗС стали мишенями для вражеских беспилотников.
Командир 422 полка беспилотных систем Николай Колесник рассказал, что еще полтора месяца назад он запретил солдатам своего полка какие-либо встречи на автозаправочных станциях вблизи линии фронта.