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РФ применила новую крылатую ракету «Филин»: что о ней известно
РФ начала применять против Украины новую крылатую ракету «Филин», способную преодолевать до 1200 км со скоростью до 800 км/ч. Также оккупанты атаковали новой модификацией «Герань-5».
Российские войска продолжают масштабировать производство высокоточного бюджетного вооружения и изменяют тактику воздушного террора. Во время последних атак на территории Украины впервые были зафиксированы новые образцы дешевых крылатых ракет — «Филин» и обновленная модификация «Герань-5 К5-К».
Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий и связи, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.
Ракета «Филин»
По словам эксперта, РФ делает ставку на будущее не на реактивные «Шахеды», а на дешевые крылатые ракеты.
«Они более быстрые, маневренные, могут летать на низких высотах и нести большую боевую часть, чем „Шахед“. Им не нужны дронопорты, многие из них можно запускать с вертолетов и БПЛА. И главное — их можно производить из российских узлов», — пояснил он.
Бескрестнов перечислил такой вид ракеты: Герань-5, Бандероль, Дан-Т, Дан-М, С71М, реактивный УМПБ-5, а теперь — новая ракета Филин.
По его словам, Филин может летать на расстоянии до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч. Вес боевой части сравним с 1–2 «Шахедами». Высота полета — до 6 км.
«Интересно, что реактивный двигатель на ракете — российский. Он уже используется в С71 и Бандероль, — отметил Флеш.
Новая «Герань»
Эксперт отметил, что сегодняшний день не ограничился новой бюджетной ракетой «Филин».
«Россия снова атаковала нас новой модификацией „Герань-5“ под названием „Герань-5 К5-К“. Как и в случае с „Филином“, мы впервые зафиксировали эту ракету буквально месяц назад», — отметил он.
Особенностью ракеты является система оптической навигации, увеличенная дальность, скорость и высота полета, уточнил «Флэш».
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