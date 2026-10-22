РФ применила новую крылатую ракету «Филин»: что о ней известно

Ракета «Філін»

Реклама

Российские войска продолжают масштабировать производство высокоточного бюджетного вооружения и изменяют тактику воздушного террора. Во время последних атак на территории Украины впервые были зафиксированы новые образцы дешевых крылатых ракет — «Филин» и обновленная модификация «Герань-5 К5-К».

Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий и связи, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.

Реклама

Ракета «Филин»

По словам эксперта, РФ делает ставку на будущее не на реактивные «Шахеды», а на дешевые крылатые ракеты.

Реклама

«Они более быстрые, маневренные, могут летать на низких высотах и нести большую боевую часть, чем „Шахед“. Им не нужны дронопорты, многие из них можно запускать с вертолетов и БПЛА. И главное — их можно производить из российских узлов», — пояснил он.

Бескрестнов перечислил такой вид ракеты: Герань-5, Бандероль, Дан-Т, Дан-М, С71М, реактивный УМПБ-5, а теперь — новая ракета Филин.

По его словам, Филин может летать на расстоянии до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч. Вес боевой части сравним с 1–2 «Шахедами». Высота полета — до 6 км.

«Интересно, что реактивный двигатель на ракете — российский. Он уже используется в С71 и Бандероль, — отметил Флеш.

Реклама

Новая «Герань»

Эксперт отметил, что сегодняшний день не ограничился новой бюджетной ракетой «Филин».

«Россия снова атаковала нас новой модификацией „Герань-5“ под названием „Герань-5 К5-К“. Как и в случае с „Филином“, мы впервые зафиксировали эту ракету буквально месяц назад», — отметил он.

Особенностью ракеты является система оптической навигации, увеличенная дальность, скорость и высота полета, уточнил «Флэш».

Ранее мы писали, что россияне стали применять новые дроны на фронте. Беспилотник внешне напоминает известный российский Ланцет, однако имеет другой тип двигателя.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров