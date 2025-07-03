РФ применила новую тактику ударов "Шахедами" по Харькову: Терехов объяснил, в чем главная опасность

Атаки "Шахедами" / © ТСН

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Армия РФ сменила тактику ударов по Харькову. Сейчас российские БПЛА залетают целыми группами, из-за чего нагрузка на ПВО растет, а разрушения становятся сильнее.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Как отметил Терехов, "Шахеды" залетают целыми группами. Это усложняет работу нашей ПВО.

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«Очень большой наплыв „Шахедов“. Ибо бьют преимущественно в одно, два места. Поэтому так тяжелы разрушения. Каждый раз прилеты. Возможны и повторные прилеты. Мы это тоже фиксируем, к сожалению», - отметил городской голова Харькова.

Все службы оперативно выезжают на места, добавляет он, чтобы своевременно устранить последствия ударов РФ.

Напомним, в ночь на 2 июля 2025 года в Харькове был слышен взрыв . Город оказался под атакой российских БПЛА. Предварительно под ударом был Новобаварский район.

В результате удара по Новобаварскому району горит одноэтажное нежилое сооружение. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается.

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Информацию о прилете вражеского БПЛА и пожаре в Новобаварском районе подтвердил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.