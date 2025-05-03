РФ применила смертоносную тактику в Харькове во время ночной атаки: детали

Харьков.

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В ходе атаки на Харьков, которую российская армия совершила вечером 2 мая, были применены ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

Об этом сообщила прессслужба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако. Как следствие, влечет за собой масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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"Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 2 мая произошла массированная атака на Харьков. Ушибы произошли в 12 локациях в четырех районах города.

Известно, что РФ ударила по Харькову "Шахедами". Известно о не менее полусотне пострадавших мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.

Дата публикации 09:49, 03.05.25 Количество просмотров 12 Взрывы в Харькове: более 10 прилетов! Жуткая находка после атаки!