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- Украина
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РФ применила смертоносную тактику в Харькове во время ночной атаки: детали
Применение таких БлПЛА особенно опасно.
В ходе атаки на Харьков, которую российская армия совершила вечером 2 мая, были применены ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.
Об этом сообщила прессслужба Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако. Как следствие, влечет за собой масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.
"Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вечером 2 мая произошла массированная атака на Харьков. Ушибы произошли в 12 локациях в четырех районах города.
Известно, что РФ ударила по Харькову "Шахедами". Известно о не менее полусотне пострадавших мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.