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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
800
Время на прочтение
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РФ применила смертоносную тактику в Харькове во время ночной атаки: детали

Применение таких БлПЛА особенно опасно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Харьков.

Харьков.

В ходе атаки на Харьков, которую российская армия совершила вечером 2 мая, были применены ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

Об этом сообщила прессслужба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако. Как следствие, влечет за собой масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

"Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 2 мая произошла массированная атака на Харьков. Ушибы произошли в 12 локациях в четырех районах города.

Известно, что РФ ударила по Харькову "Шахедами". Известно о не менее полусотне пострадавших мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.

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Дата публикации
Количество просмотров
800
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