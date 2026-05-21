РФ применяет ракеты с ураном: эксперт предупредил о радиационной угрозе

Обломки российской ракеты с боевой частью с обедненным ураном в Черниговской области / © СБУ

Обломки сбитых российских авиационных ракет Р-60 могут представлять серьезную угрозу для здоровья гражданского населения. Поскольку эти боеприпасы содержат элементы с обедненным ураном, длительный контакт с ними или хранение таких «сувениров» дома может привести к радиационному поражению.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» рассказал руководитель учебного департамента Академии «Дронариум» Дмитрий Следюк.

По словам эксперта, само по себе кратковременное пребывание рядом с местом падения или обломками ракеты не нанесет моментального ущерба организму. Однако опасность критически растет, если люди начинают уносить остатки боеприпасов с собой.

«Если находиться рядом с обломками ракеты Р-60 недолго, вреда здоровью не будет. Но если собирать их, хранить дома или носить при себе, можно получить радиационное поражение», — подчеркнул Дмитрий Следюк.

В чем наибольшая опасность?

Эксперт подчеркнул, что наиболее коварным фактором поражения является не столько внешнее излучение от цельного куска металла, сколько продукты его разрушения при взрыве или ударе о землю.

Токсическая пыль: наибольший риск представляют микроскопическую пыль и мелкие частицы урана.

Внутреннее облучение: при вдыхании или попадании в дыхательные пути эти радиоактивные тяжелые металлы оседают в организме и могут серьезно и необратимо навредить здоровью.

Зачем РФ применяет ракеты Р-60?

Р-60 — это советские управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего радиуса действия. По данным специалиста, сейчас оккупанты используют их для противодействия украинским самолетам и вертолетам, которые привлечены к охоте на вражеские дроны-камикадзе. Таким образом, враг пытается защитить свои «шахеды» от сбития украинской авиацией.

Военные и экстренные службы в очередной раз призывают граждан быть бдительными: в случае обнаружения каких-либо обломков ракет или беспилотников — не подходить к ним, не прикасаться и немедленно вызвать ГСЧС (101) или полицию (102).

Напомним, в Воздушных Силах ВСУ отреагировали на информацию об обнаружении повышенного радиационного фона на обломках сбитого российского дрона. В ВСУ призвали граждан не поддаваться панике и опровергли слухи о новом тайном оружии окупантов.

