РФ прицельно атакует энергетику: "Укрэнерго" встревожило заявлением о ситуации

За прошедшие сутки армия РФ атаковала объекты энергетики в нескольких регионах Украины. На сегодняшнее утро обесточены потребители в отдельных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что самой сложной остается ситуация в Черниговской области. Из-за поврежденного в регионе применяют повременные отключения света объемом три очереди одновременно.

В результате атаки беспилотников этой ночью произошло повреждение энергетической инфраструктуры в Одесской области, возникли отключения света.

"Учитывая погодные условия, необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно с 10:00 до 22:00", - отметили в НЭК и добавили, что ситуация в энергосистеме может изменяться.

Напомним, этой ночью российская армия атаковала объект ДТЭК в Одесской области. Известно, что без света остался город Черноморск. По данным местных властей, без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Отметим, что ночью против 8 октября Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Кроме того, ранения получили два энергетика.