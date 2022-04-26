РФ привлекает в армию контрактников, обещая заоблачные зарплаты и возможность мародерить

После катастрофических потерь в Украине для восстановления боеспособности воинских частей российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.

Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

По информации разведки, во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть. В центральных регионах России в службу по контракту приглашают обещаниями заоблачной зарплаты, соцльготами и возможностью безнаказанно грабить и мародерить в Украине.

"По данным военной разведки Украины только в Центральном военном округе России за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы. Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… да возможность заработать на смерти родных", — сообщают в разведке.

Военная разведка Украины напомнила оккупантам, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Напомним, что украинские подразделения отразили две атаки захватчиков страны-агрессорки в Херсонской области и уничтожили технику оккупантов. Кроме того, остальные силы под огнем украинских Вооруженных сил отступили на предыдущие позиции.