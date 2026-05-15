РФ "дожимает" Лукашенко для атаки на Киев или НАТО: важное предупреждение Зеленского

РФ хочет дожать Лукашенко: Зеленский назвал два сценария вступления Беларуси в войну

Российский диктатор Путин все активнее пытается втянуть Беларусь и своего марионетку Александра Лукашенко в войну — либо против Украины, либо против одной из стран НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, разведка продолжает фиксировать российские попытки больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

В частности, стало известно, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям.

По информации Зеленского, Россия рассматривает планы операций по направлениям к югу и северу от территории Беларуси:

или на Черниговско-Киевском направлении в Украине,

или против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси.

О какой именно стране НАТО идет речь, президент не уточнил, но заметим, что Беларусь граничит с такими странами НАТО — Польшей, Литвой и Латвией.

«Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко совершит ошибку и решит поддержать еще и это российское намерение», — заверил глава государства.

Поэтому Зеленский поручил Силам обороны Украины усилить северное направление и представить план реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке.

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

Между тем командир спецподразделения Kraken Константин Немичев со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси совместно с белорусскими подразделениями.

