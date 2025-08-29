РФ продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины: дрон влетел женщине во двор

Беспилотник / © ТСН.ua

Вечером 28 августа российский ударный дрон попал во двор частного домохозяйства в Песчанском старостате Сумской громады. Пострадала 58-летняя женщина, которая является владелицей дома. Ей оказали медицинскую помощь, предварительно состояние потерпевшей оценивается как несложное. Повреждение также получил частный дом.

В течение дня интенсивные обстрелы подверглась и Глуховская громада. По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, там повреждены объекты инфраструктуры. К счастью, без жертв и пострадавших.

Россияне продолжают целенаправленно бить по гражданским объектам, игнорируя международное гуманитарное право.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».