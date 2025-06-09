РФ продвигается по трассе Покровск-Константиновка: ВСУ об угрозе

Покровск. / © Новости "Капри"

Реклама

Армия РФ активно продвигается по трассе Покровск-Константиновка, проходящей к востоку от города Покровск.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Оккупанты сейчас идут с восточной стороны цели - (покровской - Ред.) агломерации и очень большими силами. Очень активно идут как раз за эту трассу Покровск-Константиновка, которая проходит восточнее города Покровска, которая может дать им две возможности, если они сильно продвинутся на север", - сообщил Трегубов.

Реклама

По его словам, одна из них – снова пытаться обходить город Покровск. С другой стороны – с восточной стороны агломерации или идти на город Константиновка и окружать его с западной стороны. Кроме того, это может быть возможностью для армии РФ в дальнейшем продвигаться на север.

"В принципе, любой из этих вариантов неприятный, какой-то из этих вариантов открывает для них оперативные возможности, поэтому нам нужно не допустить, чтобы они особо совершили и развили такой прорыв", - подчеркнул Трегубов.

Напомним, российские войска каждый день штурмуют позиции украинских защитников в районе Покровска . В то же время оккупанты терпят большие потери. На Покровском направлении россияне активно применяют дроны разных типов во время наступательных действий.

Между тем военный эксперт Николай Маломуж отмечает, что РФ важно захватить Константиновку . Эта территория необходима как плацдарм для развертывания всех наступательных операций в Днепропетровском направлении.

Реклама

Заметим, в России объявили о "наступлении" на Днепропетровщину. В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории Днепропетровщины.

Дата публикации 19:37, 06.06.25 Количество просмотров 132 Вживую! Зайдут ли войска РФ в Покровск? Военный раскрыл правду