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- Украина
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РФ продвигается по трассе Покровск-Константиновка: ВСУ об угрозе
оккупанты пытаются двигаться на Константиновку.
Армия РФ активно продвигается по трассе Покровск-Константиновка, проходящей к востоку от города Покровск.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"Оккупанты сейчас идут с восточной стороны цели - (покровской - Ред.) агломерации и очень большими силами. Очень активно идут как раз за эту трассу Покровск-Константиновка, которая проходит восточнее города Покровска, которая может дать им две возможности, если они сильно продвинутся на север", - сообщил Трегубов.
По его словам, одна из них – снова пытаться обходить город Покровск. С другой стороны – с восточной стороны агломерации или идти на город Константиновка и окружать его с западной стороны. Кроме того, это может быть возможностью для армии РФ в дальнейшем продвигаться на север.
"В принципе, любой из этих вариантов неприятный, какой-то из этих вариантов открывает для них оперативные возможности, поэтому нам нужно не допустить, чтобы они особо совершили и развили такой прорыв", - подчеркнул Трегубов.
Напомним, российские войска каждый день штурмуют позиции украинских защитников в районе Покровска . В то же время оккупанты терпят большие потери. На Покровском направлении россияне активно применяют дроны разных типов во время наступательных действий.
Между тем военный эксперт Николай Маломуж отмечает, что РФ важно захватить Константиновку . Эта территория необходима как плацдарм для развертывания всех наступательных операций в Днепропетровском направлении.
Заметим, в России объявили о "наступлении" на Днепропетровщину. В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории Днепропетровщины.