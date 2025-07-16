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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ продвигается в Запорожской области: есть угроза потери важного населённого пункта

ВСУ уволили Малиновку во время контрнаступления весной 2022-го.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Село.

Село. / © Associated Press

Украина может потерять важный населенный пункт Малиновка в Запорожской области , где сейчас продвигаются захватчики. Ситуация может обостриться, если не будет поддержки.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что оккупанты уже долго пытаются захватить эту деревню. Их попытки продвижений "были неоднократными в течение долгого времени".

"Пехота активно прощупывала нашу оборону, совершала постоянные штурмовые действия и проникала в деревню. После фиксации россиян пытались постоянно ликвидировать, но количество очень часто берет верх, то теперь можно видеть увеличение красной зоны в деревне", - отмечают аналитики.

По их данным, захватчики оказывают давление именно в полосе подразделения ТРО, поскольку имеет большое преимущество в средствах и живой силе.

"На местах хоть и пытаются любой и кем-либо остановить врага, но без поддержки вынуждены будут скоро отдать Малиновку противнику", - подчеркнули в DeepState.

Отметим, что Малиновка – один из первых населенных пунктов в Запорожской области, которое украинские военные освободили от оккупантов в марте 2022-го.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что в Запорожье продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты атаковали село Малиновка на востоке области, полностью уничтожив застройку и позиции ВСУ. Однако закрепиться агрессору не удалось.

Отметим, экскеровщик Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что ГУР ликвидировало операторов дронов РФ в Токмаке. В результате точечного удара были уничтожены операторы российских беспилотников «Скат 350М», а также пусковые установки.

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