РФ продвинулась сразу на нескольких направлениях: где именно данные DeepState

Российские военные / © RG.ru

Российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта. Изменения зафиксированы на обновленной карте проекта DeepState .

В частности, по данным аналитиков, противник имеет продвижение вблизи населенных пунктов:

Новоалександровка

Котлино

Гришино

Кроме того, враг также продвинулся в районах:

Зеленое

Гуляйполе

Аналитики уточняют, что информация базируется на открытых источниках и требует дополнительного подтверждения Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление противника и наносить ему потери.

Война в Украине: какая ситуация на фронте

Российские кафиры готовят новое наступление на территории Украины. После короткого снижения количества атак вражеские войска производят перегруппировку. Россияне готовятся к летней наступательной кампании.

Военный обозреватель Иван Тимочко поделился, что активность держится на самых горячих участках фронта. Больше всего атак и штурмов подвергаются Покровское направление и Константиновка.

Также одна из самых трудных ситуаций наблюдается на Гуляйпольском направлении. Пасхальное перемирие не остановило врага. По состоянию на данный момент у россиян нет тотального преимущества, но хотят использовать все силы для продолжения наступления летом.

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что российские кафиры продвинулись на некоторых направлениях фронта. Речь идет о территориях вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки в Сумской области.