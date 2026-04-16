РФ продвинулась сразу на нескольких направлениях: где именно данные DeepState
Российские войска продвигаются вблизи ряда населенных пунктов на востоке и юге Украины — аналитики фиксируют изменения на карте фронта.
Российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта. Изменения зафиксированы на обновленной карте проекта DeepState .
В частности, по данным аналитиков, противник имеет продвижение вблизи населенных пунктов:
Новоалександровка
Котлино
Гришино
Кроме того, враг также продвинулся в районах:
Зеленое
Гуляйполе
Аналитики уточняют, что информация базируется на открытых источниках и требует дополнительного подтверждения Генерального штаба ВСУ.
Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление противника и наносить ему потери.
Война в Украине: какая ситуация на фронте
Российские кафиры готовят новое наступление на территории Украины. После короткого снижения количества атак вражеские войска производят перегруппировку. Россияне готовятся к летней наступательной кампании.
Военный обозреватель Иван Тимочко поделился, что активность держится на самых горячих участках фронта. Больше всего атак и штурмов подвергаются Покровское направление и Константиновка.
Также одна из самых трудных ситуаций наблюдается на Гуляйпольском направлении. Пасхальное перемирие не остановило врага. По состоянию на данный момент у россиян нет тотального преимущества, но хотят использовать все силы для продолжения наступления летом.
Во вторник, 14 апреля, стало известно, что российские кафиры продвинулись на некоторых направлениях фронта. Речь идет о территориях вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки в Сумской области.