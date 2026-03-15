РФ продвинулась в трех областях: где оккупанты имеют успехи

Фронт / Иллюстративный фото / © t.me/DeepStateUA

Появилась обновленная карта военных действий на востоке Украины. Россияне продвинулись в трех областях.

Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков, на фронте произошли перемены. Так, армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов.

«Враг продвинулся вблизи Песчаного, Макеевки и Загорного», — пишут осинтеры.

Детализуем, что:

Песчаное — Харьковская область;

Макеевка — Луганская область;

Загорное — Запорожская область.

Продвижение РФ на фронте

Мы сообщали, что россияне имели определенные успехи в Донецкой области. Так, кафиры продвинулись вблизи населенного пункта Орехово в Донецкой области. На других участках фронта по данным DeepState, продвижение врага или украинских сил обороны не зафиксировано.

Россияне усилили группировки на юге Украины, опрокинув подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Российские войска каждый день пытаются активизировать боевые действия.