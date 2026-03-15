ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

РФ продвинулась в трех областях: где оккупанты имеют успехи

Российские войска продвинулись вблизи нескольких населённых пунктов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт / Иллюстративный фото

© t.me/DeepStateUA

Появилась обновленная карта военных действий на востоке Украины. Россияне продвинулись в трех областях.

Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков, на фронте произошли перемены. Так, армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов.

«Враг продвинулся вблизи Песчаного, Макеевки и Загорного», — пишут осинтеры.

Детализуем, что:

  • Песчаное — Харьковская область;

  • Макеевка — Луганская область;

  • Загорное — Запорожская область.

Продвижение РФ на фронте

Ситуация на фронте Украины — последние новости

Мы сообщали, что россияне имели определенные успехи в Донецкой области. Так, кафиры продвинулись вблизи населенного пункта Орехово в Донецкой области. На других участках фронта по данным DeepState, продвижение врага или украинских сил обороны не зафиксировано.

Россияне усилили группировки на юге Украины, опрокинув подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Российские войска каждый день пытаются активизировать боевые действия.

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie