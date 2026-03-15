- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ продвинулась в трех областях: где оккупанты имеют успехи
Российские войска продвинулись вблизи нескольких населённых пунктов.
Появилась обновленная карта военных действий на востоке Украины. Россияне продвинулись в трех областях.
Об этом сообщает DeepState.
По данным аналитиков, на фронте произошли перемены. Так, армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов.
«Враг продвинулся вблизи Песчаного, Макеевки и Загорного», — пишут осинтеры.
Детализуем, что:
Песчаное — Харьковская область;
Макеевка — Луганская область;
Загорное — Запорожская область.
Ситуация на фронте Украины — последние новости
Мы сообщали, что россияне имели определенные успехи в Донецкой области. Так, кафиры продвинулись вблизи населенного пункта Орехово в Донецкой области. На других участках фронта по данным DeepState, продвижение врага или украинских сил обороны не зафиксировано.
Россияне усилили группировки на юге Украины, опрокинув подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Российские войска каждый день пытаются активизировать боевые действия.