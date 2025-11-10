РФ прорвала границу и продвигается в Волчанске: военный рассказал подробности

ВСУ / © Associated Press

В районе Бологовки Харьковской области российские войска совершили прорыв границы, а также имеют продвижение в Волчанске.

Об этом сообщил Константин Немичев, основатель подразделения KRAKEN, в своем Telegram-канале.

По словам военного, враг активно использует так называемую 5-километровую «буферную зону» вдоль части границы. В этой полосе отсутствует постоянное присутствие как украинских войск, так и противника. Немичев считает, что эти действия являются элементом подготовки к новым наступательным операциям, конечная цель которых — соединение группировок РФ в Волчанске и Двухлетней.

«По моему мнению, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление. Нужно действовать и укреплять оборону, пока есть время», — отметил Немичев.

Генеральный штаб ВСУ официально не комментировал эту информацию.

