РФ проводит разведку и готовится к новой атаке: эксперт назвал города-целые врага

Атака на Украину. / © ТСН.ua

Реклама

Агрессорка Российская Федерация готовится к новой массированной атаке на Украину. Россияне проводят активную разведывательную работу над Киевом и областью, а также над западными регионами.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

«Дрон пролетал над центром (Киева — Ред.) на сверхнизких высотах. Он пролетал до объявления тревоги. Это означает, что ему удалось обойти посты ПВО, оставшись незамеченным. То же произошло во Львове. Вчера дроны активно летали над западными регионами Украины, не только Львовом», — подчеркнул эксперт.

Реклама

По его словам, именно на фоне такой разведки БПЛА, вероятно, новыми направлениями атаки РФ могут быть Киев и Киевщина, а также западные области. Попович считает, что россияне стремятся нанести еще один удар для того, чтобы усложнить ситуацию в энергетике.

«Это будут объекты критической инфраструктуры. Сейчас определенное повышение температуры, но через несколько дней обещают нам синоптики понижения температуры. Накануне этих дней враг хочет нанести еще один массированный удар для того, чтобы усложнить ситуацию в энергетике, которая и без того очень сложна. Поэтому сейчас идет подготовка к этому массированному удару. И нам нужно его ожидать в ближайшие дни», — подытожил военный обозреватель.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил о возможном ракетном ударе РФ. По его словам, удары по энергетической инфраструктуре остаются для России одним из ключевых инструментов давления. Особое внимание враг по-прежнему уделяет столице, ведь именно Киев играет решающую роль в формировании общественных настроений.