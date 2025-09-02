- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ проводит разведку объектов энергетики в Украине — эксперт "Флэш"
РФ активизировала разведку украинских энергетических объектов, о чем свидетельствует анализ маршрутов вражеских дронов.
Российские оккупанты в последнее время проводят разведку объектов энергетики в Украине.
Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, позывной Флэш в Telegram.
«По анализу маршрутов полетов разведывательных БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты», — сообщил «Флэш».
По его словам, речь идет о подстанциях, трансформаторах, объектах электро и газовой инфраструктуры.
Ранее эксперт предположил, что с началом отопительного сезона РФ сосредоточится на уничтожении критической инфраструктуры, чтобы оставить города без света и тепла.