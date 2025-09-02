РФ проводит разведку объектов энергетики в Украине — эксперт "Флэш"

Россия нацелилась на объекты энергетики в Украине

Российские оккупанты в последнее время проводят разведку объектов энергетики в Украине.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, позывной Флэш в Telegram.

«По анализу маршрутов полетов разведывательных БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты», — сообщил «Флэш».

По его словам, речь идет о подстанциях, трансформаторах, объектах электро и газовой инфраструктуры.

Ранее эксперт предположил, что с началом отопительного сезона РФ сосредоточится на уничтожении критической инфраструктуры, чтобы оставить города без света и тепла.