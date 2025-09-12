РФ провоцирует радиационную катастрофу, атакуя ядерные объекты Украины — NYT

Чем дольше идет война, тем выше вероятность ударов, способных привести к утечке радиоактивных материалов. / © Associated Press

Реклама

Российские войска повредили исследовательскую лабораторию в Харькове, где хранится обогащенный уран, более 70 раз за время полномасштабной войны. В учреждении расположено экспериментальное устройство «Источник нейтронов».

Об этом пишет издание New York Post.

«Харьковский физико-технический институт, который в свое время участвовал в создании первых советских атомных бомб, в 2010 году согласился прекратить работу с ураном и, как настаивали США, передал свои запасы России в рамках ядерного нераспространения», — отмечают журналисты.

Реклама

После вторжения в 2022 году ученые остановили эксперименты и перевели «Нейтронный источник» в режим длительного отключения. Но уран остался — так же, как и опасность его утечки.

«Нейтронный источник» состоит из двух элементов: ядра, размером примерно с автобус, вместе с металлическими радиационными экранами и подсоединенного ускорителя частиц длиной около 27 метров. США частично профинансировали строительство в обмен на отказ Украины от обогащенного урана, пригодного для создания бомб.

Украинские чиновники говорят, что здание, где расположено устройство, повреждали дронами, ракетами и артиллерией уже столько раз, что это вряд ли можно считать случайностью. Здание лаборатории расположено всего в 22 километрах от линии фронта.

«Это страшно, но мы уже привыкли», — поделился Александр Быхун, заместитель главного инженера Харьковского физико-технического института, ведущего ядерного научного центра Украины, где и размещен «Нейтронный источник».

Реклама

Собеседники медиа подчеркнули, что помещение научного заведения не предназначено для выдерживания российских бомбардировок.

Регулярные удары РФ с применением ракет, артиллерии и дронов, по объекту «не может быть случайностью», процитировало медиа слова представителя власти.

«В обвинительном акте обвиняются пятеро российских офицеров. Также говорится, что прямое попадание может загрязнить территорию, где проживает около 640 000 человек. Украинские прокуроры обвинили офицеров в „экоциде“, — говорится в статье.

Напомним, Запорожская АЭС не готова к возобновлению своей работы, но РФ планирует ее перезапуск. Ранее Украина предупреждала о чрезвычайных рисках.

Реклама

Это подтвердил и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он также заявил, что условия для перезапуска оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине отсутствуют из-за нехватки воды для охлаждения и отсутствия стабильного электроснабжения. По его словам, для перезапуска ЗАЭС, которая остановлена, придется откачивать воду из Днепра.