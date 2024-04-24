РФ пытается найти объекты военной инфраструктуры: куда враг попал ракетой в Одессе

оккупанты потратили на атаку почти 10 миллионов долларов.

Утром 24 апреля армия Российской Федерации нанесла ракетные удары по Одессе. оккупанты пытались найти объекты военной инфраструктуры в тылу.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Российская Федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса. Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу", — отмечают в ОК.

Отмечается, что в результате удара российской армии обошлось без жертв. Военнослужащие Вооруженных чил Украины на месте удара не находились.

Кроме того, Силы обороны юга сообщили, что на этот раз российская атака могла обойтись врагу почти в 10 миллионов долларов.

Напомним, около 07:00 Россия нанесла ракетный удар по Одессе. После мощных взрывов часть города осталась без света.

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