РФ пытается перерезать железнодорожное сообщение с Польшей: Сергей "Флэш" заявил о новой тактике "Шахедов"
Эксперт Флеш понял, как РФ пытается остановить железнодорожное сообщение Украина-Польша.
Российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветви «Киев-Ковель». Под ударом — поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.
Об этом сообщил ведущий эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.
Систематические удары по логистике
По данным эксперта, в течение последних дней зафиксирована серия прицельных атак беспилотниками типа Shahed по объектам железной дороги. В частности:
два дня назад атака непосредственно на поезд и последующий удар по ремонтной бригаде;
позавчера — под ударом оказался железнодорожный мост;
минувшей ночью — атака на локомотивное депо.
Бескрестнов отмечает, что эти удары не случайны: враг пытается парализовать критически важную железнодорожную магистраль, соединяющую Украину с Польшей.
«Белорусский след» в управлении дронами
Несмотря на то, что дроны запускаются с территории РФ, эксперт настаивает на наличии пунктов управления непосредственно в Республике Беларусь.
«Я продолжаю настаивать, что они [БпЛА] руководствуются с территории РБ», — отмечает специалист, добавляя, что это позволяет врагу корректировать полеты в реальном времени для точного поражения движущихся целей.
Необходимые шаги по защите
Чтобы избежать катастрофических последствий, Сергей «Флэш» предлагает срочно принять три меры:
Усиление ПВО и РЭБ: защитить железнодорожную ветвь средствами радиоэлектронной борьбы и зенитными дронами.
Доказательная база СНБО: с помощью средств радиоэлектронной разведки (РЭР) официально подтвердить работу пунктов управления из Беларуси для вынесения этого вопроса на уровень Совета национальной безопасности и обороны.
Предупреждение о рисках: до момента создания надежной защиты пассажиры, грузы и техника на этом участке будут находиться в зоне повышенного риска.
Эксперт предупреждает, что атаки в этом направлении будут продолжаться, поскольку остановка логистики с Польшей является стратегической задачей противника.
Ранее сообщалось, что «Шахедом», который атаковал поезд на Житомирщине, могли руководить из Беларуси.