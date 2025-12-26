РФ пытается перерезать железнодорожное сообщение с Польшей: Сергей "Флэш" заявил о новой тактике "Шахедов"

Поезд в Польшу

Российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветви «Киев-Ковель». Под ударом — поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.

Об этом сообщил ведущий эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.

Систематические удары по логистике

По данным эксперта, в течение последних дней зафиксирована серия прицельных атак беспилотниками типа Shahed по объектам железной дороги. В частности:

два дня назад атака непосредственно на поезд и последующий удар по ремонтной бригаде;

позавчера — под ударом оказался железнодорожный мост;

минувшей ночью — атака на локомотивное депо.

Бескрестнов отмечает, что эти удары не случайны: враг пытается парализовать критически важную железнодорожную магистраль, соединяющую Украину с Польшей.

«Белорусский след» в управлении дронами

Несмотря на то, что дроны запускаются с территории РФ, эксперт настаивает на наличии пунктов управления непосредственно в Республике Беларусь.

«Я продолжаю настаивать, что они [БпЛА] руководствуются с территории РБ», — отмечает специалист, добавляя, что это позволяет врагу корректировать полеты в реальном времени для точного поражения движущихся целей.

Необходимые шаги по защите

Чтобы избежать катастрофических последствий, Сергей «Флэш» предлагает срочно принять три меры:

Усиление ПВО и РЭБ: защитить железнодорожную ветвь средствами радиоэлектронной борьбы и зенитными дронами. Доказательная база СНБО: с помощью средств радиоэлектронной разведки (РЭР) официально подтвердить работу пунктов управления из Беларуси для вынесения этого вопроса на уровень Совета национальной безопасности и обороны. Предупреждение о рисках: до момента создания надежной защиты пассажиры, грузы и техника на этом участке будут находиться в зоне повышенного риска.

Эксперт предупреждает, что атаки в этом направлении будут продолжаться, поскольку остановка логистики с Польшей является стратегической задачей противника.

Ранее сообщалось, что «Шахедом», который атаковал поезд на Житомирщине, могли руководить из Беларуси.