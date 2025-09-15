РФ пытается уничтожить ключевые железнодорожные узлы: какие станции "под прицелом"

Россияне системно уничтожают железнодорожные узлы / © t.me/UkrzalInfo

Российские войска с июля этого года усилили волну массированных атак на ключевые узловые железнодорожные станции Украины.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в комментарии «Укринформу».

По его словам, россияне с 2022 года и не прекращали атаки на железнодорожную инфраструктуру, но с июля 2025 года эти атаки только усилились и приобрели системный характер.

По его словам, среди других россияне активно атакуют такие важные узловые станции как Лозовая (Харьковская область), Синельниково (Днепропетровская область), Козятын (Винницкая область).

«То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям. Это комплексные атаки, когда под удар попадают и энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы. Враг бьет так, чтобы по сути узел был разрушен», — добавил Перцовский.

Он отметил, что даже когда ключевые узловые станции под атакой, «Укрзализныця» не отменяет поезда.

«Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость», — подытожил глава правления АО «Укрзализныця».

Напомним, что 14 сентября в Фастовском районе Киевской области в результате чрезвычайного происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры. По данным Генштаба, произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.