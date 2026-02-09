РФ пыталась прорваться под Покровском: бойцы НГУ вдребезги разбили целую роту штурмовиков

Фронт / © ТСН.ua

В Покровском направлении украинские защитники сорвали масштабную попытку наступления армии РФ. В выходные бойцы бригады «Спартан» совместно со смежными подразделениями уничтожили более сотни российских штурмовиков, пытавшихся прорвать оборону, используя легкую технику и мототранспорт.

Об этом сообщает «Спартан».

Какие потери РФ

Российское оккупационное командование в субботу и воскресенье бросило значительные силы пехоты на прорыв украинских позиций на Покровском направлении. По данным украинских военных, враг пытался быстро продвинуться, привлекая автомобили, квадроциклы и мотоциклы, рассчитывая на внезапность и маневренность.

Впрочем, аэроразведка бригады «Спартан» своевременно обнаружила подготовку к атаке. После этого украинские воины вместе со смежными подразделениями организовали эффективный отпор и нанесли оккупантам сокрушительные потери.

Через двое суток боев:

было уничтожено 127 русских штурмовиков;

ранения получили 9 окупантов;

в плен попали 7 военнослужащих.

Кроме живой силы, украинские защитники ликвидировали и технику противника: 10 квадроциклов, 3 легковых автомобиля и 2 мотоцикла.

Что известно о ситуации на Покровском направлении

В то же время аналитический проект DeepState сообщает о локальных продвижениях российских войск вблизи Покровска. Военные отмечают, что ситуация на направлении остается сложной и динамичной, однако Силы обороны держат позиции и наносят врагу значительные потери.

В Генштабе ВСУ сообщили, что всего в Покровском направлении украинские защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора. Бои продолжались в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал, а также в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Шевченко, Новоалександровки, Сергеевки, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Гриши.

Как мы сообщали, в ДШУ оценили возможность полного увольнения Покровска в Донецкой области.

Так, командующий ДШУ бригадный генерал Олег Апостол заявил, что подразделения контролируют определенную часть города, ведут уличные бои и не разрешают оккупантам полностью захватить Покровск. В то же время о полном освобождении города от оккупантов речь не идет.

Чтобы полностью восстановить контроль над Покровском, нужны огромные ресурсы. Мы не можем себе этого позволить», — сказал Апостол.