- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ пыталась прорваться под Покровском: бойцы НГУ вдребезги разбили целую роту штурмовиков
Россияне понесли непоправимые потери при очередной попытке штурма вблизи Покровска.
В Покровском направлении украинские защитники сорвали масштабную попытку наступления армии РФ. В выходные бойцы бригады «Спартан» совместно со смежными подразделениями уничтожили более сотни российских штурмовиков, пытавшихся прорвать оборону, используя легкую технику и мототранспорт.
Об этом сообщает «Спартан».
Какие потери РФ
Российское оккупационное командование в субботу и воскресенье бросило значительные силы пехоты на прорыв украинских позиций на Покровском направлении. По данным украинских военных, враг пытался быстро продвинуться, привлекая автомобили, квадроциклы и мотоциклы, рассчитывая на внезапность и маневренность.
Впрочем, аэроразведка бригады «Спартан» своевременно обнаружила подготовку к атаке. После этого украинские воины вместе со смежными подразделениями организовали эффективный отпор и нанесли оккупантам сокрушительные потери.
Через двое суток боев:
было уничтожено 127 русских штурмовиков;
ранения получили 9 окупантов;
в плен попали 7 военнослужащих.
Кроме живой силы, украинские защитники ликвидировали и технику противника: 10 квадроциклов, 3 легковых автомобиля и 2 мотоцикла.
Что известно о ситуации на Покровском направлении
В то же время аналитический проект DeepState сообщает о локальных продвижениях российских войск вблизи Покровска. Военные отмечают, что ситуация на направлении остается сложной и динамичной, однако Силы обороны держат позиции и наносят врагу значительные потери.
В Генштабе ВСУ сообщили, что всего в Покровском направлении украинские защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора. Бои продолжались в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал, а также в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Шевченко, Новоалександровки, Сергеевки, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Гриши.
Как мы сообщали, в ДШУ оценили возможность полного увольнения Покровска в Донецкой области.
Так, командующий ДШУ бригадный генерал Олег Апостол заявил, что подразделения контролируют определенную часть города, ведут уличные бои и не разрешают оккупантам полностью захватить Покровск. В то же время о полном освобождении города от оккупантов речь не идет.
Чтобы полностью восстановить контроль над Покровском, нужны огромные ресурсы. Мы не можем себе этого позволить», — сказал Апостол.