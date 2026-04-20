РФ пыталась убить Сергея "Флэша": реактивные дроны атаковали дом советника министра обороны

Россияне пытались убить советника министра обороны Сергея «Флэша» Бескрестнова, атаковав его дом на Киевщине реактивными дронами. Несмотря на полное уничтожение имущества и полученные травмы, ведущий военный эксперт в сфере радиоэлектроники выжил и заявил о намерении продолжать свою работу в оборонном секторе.

ТСН.ua собрал все, что известно о покушении на убийство «Флэша».

Россияне пытались убить советника министра обороны Украины

В ночь на 20 апреля российские войска атаковали ударными дронами Киевскую область. В Броварском районе под удар попал жилой сектор. В результате попадания загорелся один из домов. Пострадал мужчина 1974 года рождения.

Впоследствии советник министра обороны и эксперт по направлениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что армия РФ атаковала его дом реактивным «Шахедом».

В результате ночной атаки дом специалиста полностью разрушен. Сам Бескрестнов получил травмы, но выжил. Несмотря на покушение, он заявил, что был готов к такому развитию событий и не прекратит свою деятельность.

«Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит», — написал «Флэш» на своей странице в Facebook.

Впоследствии Бескрестнов рассказал детали ночной атаки на его дом и сообщил, какое оружие использовал враг.

«Уже мы сейчас знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных „Шахеда“, то есть это была такая специальная операция — найти меня и ликвидировать», — рассказал специалист в эфире телемарафона.

По его словам, этот беспилотник был управляемым: «У нас есть подтверждение, что действительно этот беспилотник управлялся с территории России». В то же время он отметил, что его дом уничтожен.

«Полностью, да. Да, и автомобили также, и дом. Ничего не осталось, можно так сказать», — коротко сообщил он.

Россия пытается ликвидировать всех, кто ей мешает продвигаться вперед

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире «24 канала» рассказал, что атака на дом Сергея «Флэша» Бескрестнова, вероятно, была не случайностью, а спланированной операцией по ликвидации. Эксперт отметил, что на это указывает использование сразу четырех реактивных дронов, один из которых попал прямо в цель.

Поскольку Бескрестнов является ключевым советником министра обороны по вопросам РЭБ и дронов, он является приоритетной целью для врага. Россия годами собирает детальные досье на украинских специалистов и командиров, включая их домашние адреса, чтобы осуществлять такие дистанционные покушения.

Ступак отметил, что атака россиян выглядит как попытка мести за профессиональную деятельность «Флэша», что мешает оккупантам на фронте.

«Это может быть история мести России украинским силовикам и попытка ликвидации всех тех, кто мешает ей продвигаться вперед», — отметил он.

Что известно о советнике министра обороны Украины Сергее «Флэше» Бескрестнове

Сергей Александрович Бескрестнов — военный эксперт по направлениям радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки (РЭР). В январе 2026 года он занял должность советника министра обороны Михаила Федорова. Активно ведет Telegram-канал «О связи от Сергея Флэша» и страницу в Facebook.

Сергей Бескрестнов получил образование в Киевском высшем военном инженерном училище связи (ныне Военный институт телекоммуникаций и информатизации) по специальности «Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь».

Впоследствии работал на топ-менеджерских позициях в телекоммуникационных компаниях-операторах мобильной связи, с 2009 года развивал собственные IT-проекты.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Бескрестнов организовывал связь на Киевщине с 3-м полком ССО и 136-м батальоном ТрО. С начала весны 2022 года обучает военных практическому применению РЭБ и анализу сигналов БпЛА.

С 2024 года «Флэш» руководит общественной организацией «Центр радиотехнологий».

Получал медали Минобороны («Крест почета», «За содействие обороне Украины»), «Крест Сухопутных войск», «За содействие войскам» от главкома ВСУ.

