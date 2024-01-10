РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове: фото

Около 23:00 9 января российские оккупационные войска нанесли удары ракетами С-300 по Харькову. Россияне ударили по детскому лагерю на окраине города.

Фото последствий "прилетов" показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, захватчики ударили двумя ракетами С-300 с территории Белгорода. В городе возникли разрушения. Впрочем, обошлось без пострадавших и погибших.

"В городе поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения", — говорится в сообщении главы ОВА.

Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в результате атаки РФ по Киевскому району Харькова.

Фото последствий:

РФ ударила ракетами по Харькову поздно вечером 9 января. / Фото: Олег Синєгубов

Захватчики ударили по Харькову двумя ракетами С-300. / Фото: Олег Синєгубов

Российские ракеты разрушили детский лечебный оздоровительный центр в Харькове. / Фото: Олег Синєгубов

Оккупанты ударили по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. / Фото: Олег Синєгубов

Удар по Харькову

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:59. Она продолжалась до 23:41. Харьков очутился под ракетными ударами. В городе раздалось несколько взрывов. Власти проинформировали об обстреле города ракетами.

Известно, что Россия ударила ракетами по Харькову. Произошли два попадания по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. В результате ракетных ударов повреждены несколько зданий.

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