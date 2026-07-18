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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ ракетой ударила по парку развлечений на Одесщине: погибли люди, среди раненых есть ребенок

Российская армия в течение дня трижды атаковала Одесскую область: вслед за утренним ударом по иностранному судну и дневным обстрелом Одессы, к вечеру под ударом оказались гражданские объекты региона.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Одесской области 18 июля

Удар по Одесской области 18 июля

Сегодня вечером, 18 июля, российские войска в третий раз атаковали Одесскую область.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На этот раз россияне цинично нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесщины. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.

По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них ребенок. Под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Кроме того, в ГСЧС добавили, что в результате вражеских атак получили повреждения грузовые и легковые автомобили. Также огонь охватил сухую растительность на открытой территории.

По предварительной информации от ГСЧС, в результате этой атаки пострадали 4 человека.

Напомним, сегодня утром РФ ударила по иностранному корабле в Одесской области. ВМС спасли 17 филиппинцев, но, к сожалению, есть и погибший. Ближе к полудню РФ снова атаковала Одессу.

Ранее сообщалось, что российские войска неделю подряд массированно атакуют Одесщину управляемыми авиационными ракетами. В результате новых «прилетов» в жилищный сектор есть погибшие и раненые, среди них дети.

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Дата публикации
Количество просмотров
4972
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