РФ ранение нанесла повторный удар по большому областному центру, "прилет" просто по парковке - первые детали

«Шахед» / © Associated Press

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В Холодногорском районе Харькова с утра 22 октября реактивный «Шахед» ударил по парковочной площадке — на месте попадания пожар, горят частные авто.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Подразделения ГСЧС и соответствующие городские службы работают на месте атаки противника.

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Ранее зафиксирован удар по центральной части города в Основянском районе. Последствия уточняются.

В ночь на четверг вражеский реактивный беспилотник также ударил по частному сектору Слободского района — на месте пожар.

«Горит хозяйственное сооружение, несколько частных домов повреждены. На данный момент — без пострадавших», — уточнил Терехов.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и БпЛА. Зафиксированы «прилеты» по Южному мосту и медучреждению. В нескольких районах столицы есть попадания и пострадавшие.

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