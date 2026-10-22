ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

РФ ранение нанесла повторный удар по большому областному центру, "прилет" просто по парковке - первые детали

Российские войска нанесли удары реактивными беспилотниками по нескольким районам Харькова, начались пожары на парковочной площадке и в частном секторе.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Шахед"

«Шахед» / © Associated Press

В Холодногорском районе Харькова с утра 22 октября реактивный «Шахед» ударил по парковочной площадке — на месте попадания пожар, горят частные авто.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Подразделения ГСЧС и соответствующие городские службы работают на месте атаки противника.

Ранее зафиксирован удар по центральной части города в Основянском районе. Последствия уточняются.

В ночь на четверг вражеский реактивный беспилотник также ударил по частному сектору Слободского района — на месте пожар.

«Горит хозяйственное сооружение, несколько частных домов повреждены. На данный момент — без пострадавших», — уточнил Терехов.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и БпЛА. Зафиксированы «прилеты» по Южному мосту и медучреждению. В нескольких районах столицы есть попадания и пострадавшие.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie