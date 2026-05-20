РФ рассматривает нападение на Украину из Беларуси и Брянщины — Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

В Кремле рассматривают нападение на Украину с направления Беларуси и Брянской области (которая граничит с Черниговщиной и севером Сумщины).

Об этом предупредил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении 20 мая.

Зеленский напомнил, что сегодня провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой подробно с военными, разведками, СБУ, МИД обсудили, что сейчас происходит на направлении «Беларусь — Брянская область».

Реклама

«Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину — против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление», — предупредил глава государства.

Он заверил, что украинские власти работают, чтобы усилить защиту на этом направлении. Поэтому Зеленский дал поручение военному командованию и МИД в отношениях с Беларусью.

По словам президента, власти предпринимают «превентивные шаги как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных частей России, откуда есть угроза».

«Честно говоря, надоело уже, что постоянно такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут и будут значительными. Отдельно по отношению к российской территории: у нас тоже есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу», — предостерег глава государства.

Реклама

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

На днях президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

В свою очередь военный эксперт Игорь Романенко оценил реальные ресурсы Кремля и объяснил, зачем Путин снова раздувает тему северного фронта.

Реклама

Новости партнеров