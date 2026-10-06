РФ разгонит реактивные дроны до опасных 900 км/ч: чем их будет сбивать Украина

Реактивные дроны РФ

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В Воздушных силах прогнозируют, что государство-агрессор РФ повысит скорость использующих реактивных дронов до 800-900 км в час.

Об этом сообщил заместитель командующего ПС Юрий Черевашенко на заседании парламентской Временной следственной комиссии и подтвердил в Telegram-канале глава ВСК нардеп Алексей Гончаренко.

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«Мы прогнозируем (увеличение скорости до 800-900 км/ч)», — отметил Черевашенко.

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В то же время таких скоростей еще не фиксировалось. Скорость реактивных дронов, которые используют россияне, сейчас составляет до 600 км/ч.

Заместитель Кривоножка отметил, что Россия с июля существенно нарастила использование реактивных дронов, сейчас это примерно 40% всех применяемых БПЛА. В целом же в воздушных силах прогнозируют, что этот процент вырастет до 80%.

Относительно противодействия реактивным беспилотникам врага Черевашенко отметил, что ведется активная работа с производителями реактивных БПЛА-перехватчиков: с воздушными силами сейчас коммуникируют 20 компаний-производителей. 14 компаний уже совершают тестовые полеты. Из них 6 компаний имеют определенные результаты по уничтожению реактивных дронов, три компании имеют результаты, которые воздушные силы считают перспективными.

На вопрос, когда ожидать поставок в необходимых масштабах перехватчиков реактивных дронов, Черевашенко ответил «Не раньше конца ноября».

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Отметим, что полковник Александр Дмуховский был назначен командующим силами непосредственного противовоздушного прикрытия — то есть малой ПВО. Заместитель командующего ПС Юрий Черевашенко курирует направление малой ПВО в Воздушных силах.

Ранее аналитики ISW сообщили о том, что Россия начала запускать по Украине модернизированные, еще более опасные дроны, и под прицелом теперь не только мосты. Оккупанты модифицировали беспилотники «Герань» и «Молния» американской электроникой и новыми боеголовками, чтобы уничтожать украинские мосты, локомотивы и логистику перед зимней кампанией ударов.

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