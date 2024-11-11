РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища: журналистка о том, куда пойдет вода

Кириенко уточнила, что вода от разрушенной дамбы Курахово не угрожает, однако подчеркнула, что враг продолжает наступать.

Военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказала, какая ситуация на Кураховском направлении после подрыва россиянами дамбы Кураховского водохранилища возле села Старые Терны.

Об этом она написала в Facebook.

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"Дамба действительно повреждена. Но Силы обороны это не комментируют. Пока. Вода наполнит реку Волчья. Она по направлению наступления противника. Вода пошла в сторону (сел – Ред.) Богатырь, Андреевка, Алексеевка", – отметила журналистка.

По ее словам, подобная ситуация точно затормозит врага, ведь россияне не зайдут с тыла. По информации Кириенко, количество гражданских, которые могли пострадать в результате подтопления, – минимальное, ведь в прифронтовых селах была проведена эвакуация.

"Тот, кто пишет про мирных, которые могли погибнуть – не ориентируется в ситуации на фронте. Мирных там минимум. Единицы. Потому что хорошо проведена эвакуация. Потому что сильные боевые действия вокруг. Потому что это уже было. Контролированные спуски воды в 2022-м. Сильных подтоплений нет, как это было, например, на Киевщине, когда бахнули дамбу в Козаровичах, что остановило наступление россиян на столицу", – рассказала она.

Однако Кириенко подчеркнула, что враг продолжает наступать на Курахово. По ее информации, утром россияне на броне прорвались в окрестности города и высадили пехоту. Технику россиян сожгли, а вражескую пехоту подстерегли дроны.

Журналистка заверила, что Курахово находится под контролем Сил обороны. Также она уточнила, что вода из разрушенной дамбы Курахово не угрожает.

"Курахово угрожает северо-западный Угледарский фланг. И южный, где Солнцевка. А вот если враг подойдет к Константинополю, что на трассе в Курахавеле, то городу все. А враг туда идет уверенно. С двух сторон. Все началось с Горняка и Угледара", – подытожила Юлия Кириенко-Меринова.

Село Старые Терни, возле которого расположена дамба Кураховского водохранилища / Фото: Deepstatemap

Ранее младший сержант, командир отделения 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что российская армия взорвала Кураховскую дамбу в Донецкой области, и что подтоплено много сел в направлении села Богатырь.

По информации Донецкой ОВА, в результате подрыва есть угроза для жителей населенных пунктов на реке Волчья. Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун рассказал, что вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской громады.

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