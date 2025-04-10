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РФ разрушила лицей на Харьковщине, который после оккупации уже отстраивали — СМИ
Лицей начали отстраивать в 2023 году и потратили на это около 150 млн грн. Теперь здание повторно разрушено.
На Харьковщине в результате российского обстрела был уничтожен лицей, расположенный всего в 18 км от границы с РФ, который недавно отремонтировали после предварительного удара.
Об этом пишет издание "Наши деньги".
Речь идет о лицее в поселке Старый Салтов Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения поселок был оккупирован, а в мае 2022 года освобожден силами обороны Украины.
"В августе 2023 года департамент капитального строительства Харьковской ОГА заключил с подрядчиком договор на 193,95 млн грн, а в декабре того же года на корректировку работ еще на 19,35 млн грн", - отмечают "Наши деньги".
По информации портала публичных средств Spending , по состоянию на апрель 2025 года за выполненные работы оплачено 147,77 млн. грн . Утверждается, что лицей так и не получил полноценного укрытия, только отремонтирован подвал. Учеба в заведении проводилась онлайн из-за угрозы российских обстрелов.
«В учебных заведениях Старого Салтова почти тысяча школьников на дистанционном обучении. Но это не значит, что их родители готовы вернуться в поселок в ближайшее время или приняли решение оставаться в Европе до окончания войны. Таких исследований никто не делает», – заявлял ранее Харьковский антикоррупционный центр.
В феврале 2024 года Харьковский антикоррупционный центр пообщался с председателем Старосалтовской громады Антоном Палеем о необходимости восстановления в прифронтовом Старом Салтове. Чиновник уверял, что решение об восстановлении лицея вблизи границы с РФ верно.
«Если не восстанавливать такие заведения, как обучение и здравоохранение, то можно забывать об этих территориях совсем. Никто не пожелает там жить, невозможна жизнь без учебных заведений и здравоохранения. Государство правильно все делает по этому вопросу, люди видят, что государство рассчитывает на эти территории…», — говорил он.
Заметим, что в дневной сводке начальника ХОВА Олега Синегубова нет упоминания о российском ударе по зданию лицея.
Журналист-расследователь, волонтер Красного Креста Украины Олег Яковлев пишет, что о нецелесообразности восстановления учебного заведения во время войны предупреждали еще в 2023 году.
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