РФ разрушила лицей на Харьковщине, который после оккупации уже отстраивали — СМИ

Старосалтовский лицей / © Наші гроші

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На Харьковщине в результате российского обстрела был уничтожен лицей, расположенный всего в 18 км от границы с РФ, который недавно отремонтировали после предварительного удара.

Об этом пишет издание "Наши деньги".

Речь идет о лицее в поселке Старый Салтов Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения поселок был оккупирован, а в мае 2022 года освобожден силами обороны Украины.

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"В августе 2023 года департамент капитального строительства Харьковской ОГА заключил с подрядчиком договор на 193,95 млн грн, а в декабре того же года на корректировку работ еще на 19,35 млн грн", - отмечают "Наши деньги".

По информации портала публичных средств Spending , по состоянию на апрель 2025 года за выполненные работы оплачено 147,77 млн. грн . Утверждается, что лицей так и не получил полноценного укрытия, только отремонтирован подвал. Учеба в заведении проводилась онлайн из-за угрозы российских обстрелов.

«В учебных заведениях Старого Салтова почти тысяча школьников на дистанционном обучении. Но это не значит, что их родители готовы вернуться в поселок в ближайшее время или приняли решение оставаться в Европе до окончания войны. Таких исследований никто не делает», – заявлял ранее Харьковский антикоррупционный центр.

В феврале 2024 года Харьковский антикоррупционный центр пообщался с председателем Старосалтовской громады Антоном Палеем о необходимости восстановления в прифронтовом Старом Салтове. Чиновник уверял, что решение об восстановлении лицея вблизи границы с РФ верно.

«Если не восстанавливать такие заведения, как обучение и здравоохранение, то можно забывать об этих территориях совсем. Никто не пожелает там жить, невозможна жизнь без учебных заведений и здравоохранения. Государство правильно все делает по этому вопросу, люди видят, что государство рассчитывает на эти территории…», — говорил он.

Заметим, что в дневной сводке начальника ХОВА Олега Синегубова нет упоминания о российском ударе по зданию лицея.

Журналист-расследователь, волонтер Красного Креста Украины Олег Яковлев пишет, что о нецелесообразности восстановления учебного заведения во время войны предупреждали еще в 2023 году.

Ранее сообщалось, что скандальный экс-прокурор избежал уголовного преследования и устроился в ТЦК.