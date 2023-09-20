РФ разведывает состояние энергетики Украины: в ГУР рассказали, есть ли угроза повторения атак

По словам Юсова, РФ пытается накопить ракеты, потому угроза повторения атак по энергетике существует.

Россия проводит разведывательные мероприятия по состоянию энергетической инфраструктуры Украины. Есть угроза новых террористических атак РФ по объектам энергетики.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов прокомментировал, почему в последние дни враг использует для воздушных атак по Украине преимущественно "шахеды", а не ракеты.

"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело – планы, а другое – как реализуются эти планы. На поставленные задачи они выходят. Но да, накапливают", – сказал представитель ГУР.

По его словам, есть информация, что оккупанты проводят разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре Украины. Потому угроза повторения атак по энергетике существует.

"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться", – отметил Юсов.

Юсов напомнил, что самая многочисленная ракета атака РФ по Украине была со 120 ракетами одновременно осенью прошлого года. Однако он заверил, что пока у врага запасов такой интенсивности и количества ударов нет. Однако это не означает, что российские ракеты менее опасны и разрушительны.

Отвечая на вопрос, приближается ли во временном промежутке Украина к атакам на энергетику и могут ли они начаться как в прошлом году в октябре, он отметил, что такой сценарий вполне вероятен.

"Российские атаки и не прекращались. По времени мы не будем анонсировать или заводить календарь. Но обычно такой сценарий отрабатывается", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, что в Минэнерго согласовали графики отключений света на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры.

Также в "Укрэнерго" назвали худший сценарий для энергетики зимой.

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