РФ резко усилила охоту на украинские поезда: масштабы потерь и новая фаза атак

РФ атакует поезда / © Associated Press

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Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками. С начала полномасштабного вторжения в результате ударов повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, более 60% из них — за последние восемь месяцев.

Об этом пишут издания Politico и CBC.

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По данным журналистов, сейчас «Укрзализныця» теряет от 37 до 40 локомотивов ежемесячно.

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В России признают удары по украинской железной дороге и заявляют, что их целью является уничтожение логистики, используемой, в частности, для «перевозки иностранного вооружения».

В то же время в «Укрзализныце» считают, что российские атаки преследуют более широкие цели.

«Россияне стремятся изолировать наши прифронтовые громады, посеять панику и страх среди и без того истощенных людей, парализовать экономику», — отмечал глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

По его словам, активно атаковать пассажирские поезда россияне начали осенью прошлого года. Этому, в частности, способствовало использование сетевых антенн, позволяющих беспилотникам передавать сигнал друг другу или подключаться к наземным передатчикам в Беларуси и на временно оккупированных территориях Украины.

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Благодаря этому операторы могут управлять дронами в режиме реального времени даже в условиях работы радиоэлектронной борьбы и атаковать движущиеся цели.

РФ прицельно атакует поезда / © Associated Press

«Укрзализныця»: потери и убытки

С начала года российские военные нанесли удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам и 43 станциям, сообщили агентству Reuters в «Укрзализныце». Там добавили, что в настоящее время российские военные атаковали 1700 объектов железнодорожной инфраструктуры.

В 2025 году этот показатель был 1206 объектов, а в 2024 году — 842.

Отметим, 16 сентября российский дрон повредил пассажирский поезд в Николаевской области. В нем находились 168 пассажиров и членов экипажа, их успели эвакуировать.

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Атаки на поезда происходят почти каждый день / © Associated Press

С начала года в атаках на поезда и инфраструктуру погибли около двух десятков железнодорожников, а также пассажиры.

Еще хуже положение жителей городов вблизи линии фронта. Когда дроны и ракеты, в частности баллистические, уничтожают поезда, даже обычные пригородные, люди боятся, что их жизненно важные соединения перерезают.

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