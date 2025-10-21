Россия резко увеличила атаки дронами по Украине: разведка раскрыла ключевой замысел

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

Россия продолжает наращивать удары по Украине , готовясь к зимнему сезону. По информации британской разведки, в сентябре кафиры использовали около 5500 ударных беспилотников, тогда как в августе их было 4100.

Об этом Британская разведка сообщила в сети X.

По мнению аналитиков, атаки, вероятно, сокращались, чтобы создать ошибочное впечатление о готовности Кремля к «серьезным переговорам». Высокий темп сохраняется и в октябре: по состоянию на сегодняшний день 2025 враг уже запустил более 3000 таких беспилотников.

Тактика перегрузки ПВО

Британская разведка указывает на то, что комбинация ракет и большого количества дронов имеет четкую цель: перегрузить украинскую противовоздушную оборону и увеличить шансы на прорыв российских снарядов.

Сентябрь был отмечен четырьмя массированными атаками с привлечением стратегических бомбардировщиков. Самая масштабная состоялась 7 сентября. Тогда было выпущено более 800 воздушных целей, большинство из которых составляли именно дроны. Кроме того, в месяц Россия запустила более 70 новейших крылатых ракет AS-23a KODIAK (или Х-101, Х-102 по российскому обозначению).

Приоритетная цель – энергосистема

В разведке подчеркнули, что критическая национальная инфраструктура Украины почти остается приоритетной целью Кремля. Москва сохраняет стремление нанести максимальный ущерб украинской энергетической системе до наступления зимнего сезона. Это намерение подтверждается и статистикой октября 2025 года, когда Россия уже совершила четыре масштабных атаки, направленные непосредственно на объекты критической инфраструктуры.

Напомним, в ночь с 20 на 21 октября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Харькову. Зафиксировано попадание шести КАБов.

20 октября Россия впервые выпустила управляемую авиационную бомбу по Полтавской области. Ранее КАБами уничтожали только приграничья.

Также сообщалось, что Россия целенаправленно атакует объекты газодобычи, чтобы углубить энергетический кризис в Украине и создать дополнительное давление на электросети.