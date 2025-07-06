ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
501
Время на прочтение
1 мин

РФ с ночи бьет ракетами и дронами по Украине — и это еще не все

Атака, которую начала Россия еще ночью, продолжается до этого времени. Новые группы «Шахедов» зашли с северного направления.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ терроризирует украинцев

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

В ночь на 6 июля Россия вновь атаковала Украину ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны.

  • 98 — сбито огневыми средствами поражения

  • 19 — локационно потеряно/подавлено РЭБ

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.

«Воздушная атака продолжается, новые группы „Шахедов“ зашли с северного направления», — добавили в ПС.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Николаев дронами.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
501
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie