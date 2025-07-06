РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

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В ночь на 6 июля Россия вновь атаковала Украину ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении ведомства.

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По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны.

98 — сбито огневыми средствами поражения

19 — локационно потеряно/подавлено РЭБ

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.

«Воздушная атака продолжается, новые группы „Шахедов“ зашли с северного направления», — добавили в ПС.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Николаев дронами.

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