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- Украина
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РФ с ночи бьет ракетами и дронами по Украине — и это еще не все
Атака, которую начала Россия еще ночью, продолжается до этого времени. Новые группы «Шахедов» зашли с северного направления.
В ночь на 6 июля Россия вновь атаковала Украину ударными дронами и ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны.
98 — сбито огневыми средствами поражения
19 — локационно потеряно/подавлено РЭБ
Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.
«Воздушная атака продолжается, новые группы „Шахедов“ зашли с северного направления», — добавили в ПС.
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Николаев дронами.