Россияне атакуют Ровенскую область / © Getty Images

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Всю ночь и утро в Ровенской области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.

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«Наши силы ПВО работают. Поэтому угрозу могут нести обломки враждебных целей. Прошу учитывать это. К сожалению, есть повреждения инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали», — отметил он.

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Атака по Украине 24 сентября — последние новости

В ночь на 24 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами «Циркон», баллистическими ракетами «Искандер-М» / С-400/ KN-23 и беспилотниками типа «Шахед», «Гербера», а также «Бандеролями» и дронами-имитаторами «Пародия». Основные направления удара — Одесчина и Киевщина. ПВО обезвредила 227 целей.

Киевщина пережила длительную атаку российских дронов и ракет. Известно о восьми поврежденных объектах и пострадавшей женщине.

Во время очередной вражеской атаки на Киевскую область разрушились объекты логистической инфраструктуры компании «Новая почта». В частности, полностью разрушили киевское отделение №6, а также существенно повреждено местное сортировочное депо. Среди сотрудников компании никто не пострадал.

После российских обстрелов пассажирские поезда в Украине массово отклонились от графика. Среди них есть рейсы в Польшу, Закарпатье и западные области с задержками в несколько часов.

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