- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1492
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ с новой силой лупит по Украине: атаковали большой областной центр и регион, есть погибщие и раненые
РФ массированно атаковала Днепропетровщину: есть погибший, раненые и разрушения
Сегодня, 12 мая, российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Как информирует чиновник, в Днепре из-за вражеской атаки пострадал 33-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе также произошел пожар и повреждена транспортная инфраструктура.
Всего за сутки россияне более 20 раз атаковали пять районов области беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами.
В Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
В Синельниковском районе враг атаковал Дубовиковскую, Николаевскую и Роздорскую общины. Там повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобили. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.
В Самаровском районе россияне избивали по городу Самар и Песчанской общине. Из-за атаки возник пожар, также повреждена инфраструктура.
В Павлограде в результате удара изуродован девятиэтажный дом и автомобили. Пострадали двое мужчин. 36-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, 44-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Ранее армия РФ нанесла кровавый удар по Днепру. Погибли четыре человека, еще 19 — получили ранения. По данным властей, 13 человек госпитализировали в медучреждения. Они находятся в состоянии средней тяжести. Впрочем, состояние четырех мужчин 23, 33, 44 и 52 лет тяжелое.