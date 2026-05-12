РФ с новой силой лупит по Украине: атаковали большой областной центр и регион, есть погибщие и раненые

РФ массированно атаковала Днепропетровщину: есть погибший, раненые и разрушения

Катерина Сердюк
Столб дыма

Сегодня, 12 мая, российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как информирует чиновник, в Днепре из-за вражеской атаки пострадал 33-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе также произошел пожар и повреждена транспортная инфраструктура.

Всего за сутки россияне более 20 раз атаковали пять районов области беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами.

В Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

В Синельниковском районе враг атаковал Дубовиковскую, Николаевскую и Роздорскую общины. Там повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобили. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

В Самаровском районе россияне избивали по городу Самар и Песчанской общине. Из-за атаки возник пожар, также повреждена инфраструктура.

В Павлограде в результате удара изуродован девятиэтажный дом и автомобили. Пострадали двое мужчин. 36-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, 44-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Ранее армия РФ нанесла кровавый удар по Днепру. Погибли четыре человека, еще 19 — получили ранения. По данным властей, 13 человек госпитализировали в медучреждения. Они находятся в состоянии средней тяжести. Впрочем, состояние четырех мужчин 23, 33, 44 и 52 лет тяжелое.

