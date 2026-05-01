Украина
429
1 мин

Утром РФ атаковала один из областных центров: дроны попали в админздание и АЗС детали

По данным властей, информации о пострадавших в Харькове нет.

Елена Капник
Взрывы в Харькове. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 1 мая российская армия атаковала Харьков. В областном центре 06:09 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

«Зафиксировано попадание ударных вражеских дронов по Холодногорскому району», — проинформировал городской голова.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что россияне атаковали город беспилотниками. Сейчас на месте прилета работают экстренные службы.

«Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — добавил чиновник.

Последствия атаки на Харьков

В результате попадания БпЛА в Холодногорском районе повреждено админздание. На месте происшествия работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий вражеского удара.

Кроме того, сообщили в мэрии, в Киевском районе города несколько вражеских дронов атаковали заправку.

«Повреждены несколько автомобилей и здание АЗС. Что касается пострадавших, то информация не поступала», — подчеркнул Терехов.

Напомним, два дня назад РФ также атаковала Харьков. Попадание зафиксировано в Основянском, Слободском и Немышлянском районах. В частности, произошел прилет по инфраструктурному объекту.

