- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 429
- Время на прочтение
- 1 мин
Утром РФ атаковала один из областных центров: дроны попали в админздание и АЗС детали
По данным властей, информации о пострадавших в Харькове нет.
Утром 1 мая российская армия атаковала Харьков. В областном центре 06:09 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
«Зафиксировано попадание ударных вражеских дронов по Холодногорскому району», — проинформировал городской голова.
В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что россияне атаковали город беспилотниками. Сейчас на месте прилета работают экстренные службы.
«Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — добавил чиновник.
Последствия атаки на Харьков
В результате попадания БпЛА в Холодногорском районе повреждено админздание. На месте происшествия работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий вражеского удара.
Кроме того, сообщили в мэрии, в Киевском районе города несколько вражеских дронов атаковали заправку.
«Повреждены несколько автомобилей и здание АЗС. Что касается пострадавших, то информация не поступала», — подчеркнул Терехов.
Напомним, два дня назад РФ также атаковала Харьков. Попадание зафиксировано в Основянском, Слободском и Немышлянском районах. В частности, произошел прилет по инфраструктурному объекту.