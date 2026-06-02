ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1293
Время на прочтение
1 мин

РФ с самого утра атакует запад Украины: в небе рои дронов — куда летят

С утра РФ атакует мероприятие Украины ударными беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
"Шахеды", ПВО

"Шахеды", ПВО / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Утром 2 июня россияне запустили дроны по Украине. Известно о направлениях движения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:

  • БпЛА на севере Житомирщины - мимо Овруча, курсом на запад;

  • БпЛА на севере Киевщины – курсом на запад;

  • БпЛА на севере Черниговщины - курсом на Репки/Чернигов;

  • Харьковщина: БпЛА мимо Старого Салта — в направлении Харькова.

Впоследствии уточнили, что группа беспилотников на севере Черниговской области движется вдоль границы с Беларусью. Курс – на Киевщину.

Как мы писали ранее, в Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за комбинированного удара РФ. Новые данные обнародовало МВД. Так, российские войска унесли жизни не менее 13 человек. Свыше 100 получили поправку. Среди погибших, в частности, спасатель ГСЧС, майор Антон Ярмоленко. Уточняется, что больше всего разрушений гражданской инфраструктуры фиксируют в Киеве, Днепре и Харькове. Также есть повреждения в разных регионах: в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожье.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie