РФ с самого утра атакует запад Украины: в небе рои дронов — куда летят
С утра РФ атакует мероприятие Украины ударными беспилотниками.
Утром 2 июня россияне запустили дроны по Украине. Известно о направлениях движения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:
БпЛА на севере Житомирщины - мимо Овруча, курсом на запад;
БпЛА на севере Киевщины – курсом на запад;
БпЛА на севере Черниговщины - курсом на Репки/Чернигов;
Харьковщина: БпЛА мимо Старого Салта — в направлении Харькова.
Впоследствии уточнили, что группа беспилотников на севере Черниговской области движется вдоль границы с Беларусью. Курс – на Киевщину.
Как мы писали ранее, в Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за комбинированного удара РФ. Новые данные обнародовало МВД. Так, российские войска унесли жизни не менее 13 человек. Свыше 100 получили поправку. Среди погибших, в частности, спасатель ГСЧС, майор Антон Ярмоленко. Уточняется, что больше всего разрушений гражданской инфраструктуры фиксируют в Киеве, Днепре и Харькове. Также есть повреждения в разных регионах: в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожье.