РФ с самого утра атакует запад Украины: в небе рои дронов — куда летят

"Шахеды", ПВО / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Утром 2 июня россияне запустили дроны по Украине. Известно о направлениях движения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:

БпЛА на севере Житомирщины - мимо Овруча, курсом на запад;

БпЛА на севере Киевщины – курсом на запад;

БпЛА на севере Черниговщины - курсом на Репки/Чернигов;

Харьковщина: БпЛА мимо Старого Салта — в направлении Харькова.

Впоследствии уточнили, что группа беспилотников на севере Черниговской области движется вдоль границы с Беларусью. Курс – на Киевщину.

Как мы писали ранее, в Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за комбинированного удара РФ. Новые данные обнародовало МВД. Так, российские войска унесли жизни не менее 13 человек. Свыше 100 получили поправку. Среди погибших, в частности, спасатель ГСЧС, майор Антон Ярмоленко. Уточняется, что больше всего разрушений гражданской инфраструктуры фиксируют в Киеве, Днепре и Харькове. Также есть повреждения в разных регионах: в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожье.

