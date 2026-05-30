- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ с утра атакует Украину дронами: еще один областной центр всколыхнули взрывы
Воздушная тревога в Николаеве была объявлена из-за угрозы беспилотников.
В субботу, 30 мая, в Николаеве произошли громкие взрывы во время воздушной тревоги, объявленной в 10:07.
Об этом сообщили местные медиа.
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - сообщили корреспонденты "Общественного".
Пока информации от местных властей нет. Воздушные силы предупреждали о БПЛА в Николаевской области.
Атака 30 мая
Утром РФ атаковала Запорожье – произошли сильные взрывы. Россияне ударили по промышленным объектам областного центра. Повреждены здания предприятий, а также жилые дома рядом. Погиб по меньшей мере один человек.
Кроме того, БПЛА долетели до западных областей. В городе Ровно раздался взрыв. По данным властей, целью стало одно из частных предприятий. Возникло задымление.