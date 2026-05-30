РФ с утра атакует Украину дронами: еще один областной центр всколыхнули взрывы

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В субботу, 30 мая, в Николаеве произошли громкие взрывы во время воздушной тревоги, объявленной в 10:07.

Об этом сообщили местные медиа.

"В Николаеве был слышен звук взрыва", - сообщили корреспонденты "Общественного".

Пока информации от местных властей нет. Воздушные силы предупреждали о БПЛА в Николаевской области.

Атака 30 мая

Утром РФ атаковала Запорожье – произошли сильные взрывы. Россияне ударили по промышленным объектам областного центра. Повреждены здания предприятий, а также жилые дома рядом. Погиб по меньшей мере один человек.

Кроме того, БПЛА долетели до западных областей. В городе Ровно раздался взрыв. По данным властей, целью стало одно из частных предприятий. Возникло задымление.

